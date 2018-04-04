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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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Новости
04.04.2018 14:59 Мск (16:59 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Задержан подозреваемый в отравлении таллием рабочих на авиазаводе в Таганроге
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капельница (2011) | Фото: www.life-gift.ru

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.
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По информации "Интерфакса", задержанный является работником предприятия.

Напомним, отравление токсичным металлом зафиксировали у 25 сотрудников ТАНТК в начале марта. Все отравившиеся - офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что таллий на производстве не используется, поэтому сотрудники компании считают, что речь идет об умышленном отравлении.

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04.04.2018 14:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 17:45 Мск
Возбуждено дело по факту отравления таллием сотрудников завода в Таганроге

Ранее 02.03.2018 09:56 Мск
На авиационном предприятии в Таганроге более двадцати человек отравились таллием








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Задержан подозреваемый в отравлении таллием рабочих на авиазаводе в Таганроге
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