Задержан подозреваемый в отравлении таллием рабочих на авиазаводе в Таганроге

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева.

По информации "Интерфакса", задержанный является работником предприятия.

Напомним, отравление токсичным металлом зафиксировали у 25 сотрудников ТАНТК в начале марта. Все отравившиеся - офисные работники, сотрудники юридического и экономического отделов.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело.

Отмечалось, что таллий на производстве не используется, поэтому сотрудники компании считают, что речь идет об умышленном отравлении.