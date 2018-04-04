Свердловским металлургам увеличили минимальную зарплату

Министр промышленности, председатель горно-металлургического профсоюза и вице-президент Свердловского союза промышленников внесли поправки в отраслевое трехстороннее соглашение, в частности, в разделе "оплата труда". Официальный документ стимулирует увеличение средней заработной платы металлургов. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, теперь минимальный размер оплаты труда станет больше прожиточного минимума в 1,7 раза.

Раньше этот показатель был на уровне в 1,5 раза.

"У нас особое внимание и особое уважение к коллективам, которые создают материальные блага для всей Свердловской области. Подписанные соглашения дают понимание того, что намеченное губернатором региона Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития", будет выполнено. Есть понимание у власти, у трудовых коллективов и их руководства, что мы все идем в одном направлении, обеспечивая социальную стабильность населения Свердловской области и дальнейшее экономическое развитие", - сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

В ведомстве также отмечают, что металлургия является ведущей отраслью экономики региона и такие организации должны стремиться к тому, чтобы средняя зарплата работников была минимум в четыре раза выше прожиточного минимума.