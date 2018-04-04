Около 600 человек эвакуировали из горящего ТЦ "Персей для детей"

Около 600 человек было эвакуировано в ходе пожара в московском ТЦ "Персей для детей".

"В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону", - сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Москве.

Как сообщалось, один человек погиб - это работник торгового центра. Пострадали три сотрудника МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Малая Семеновская, дом 28, поступило в 12.32. Загорелось складское помещение, расположенное на 6-ом этаже 6-ти этажного торгового центра. Площадь пожара составила около 80 кв. метров.

"В 12.45 пожару был присвоен ранг "Пожар 2". В 13.39 возгорание было ликвидировано", - отчитались в МЧС.

Между тем, пострадавших в пожаре может быть больше. "В общей сложности при пожаре в столичном ТЦ "Персей" пострадали 10 человек, среди них пятеро пожарных. Всего в больницы после осмотра отправили семь человек", - сообщает телеграм-канал Mash.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.