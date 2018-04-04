Евгений Куйвашев улучшил свои позиции в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Евгений Куйвашев улучшил свои позиции в очередном рейтинге влияния губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций. Доклад имеется в распоряжении редакции Накануне.RU.

В марте 2018 года Куйвашев занимает 16 место. Отмечается, что поездки и инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, шаги федеральных властей по поддержке территорий, а также протестные акции на местах повлияли на позиции глав регионов в марте 2018 года. Ранее губернатор был на 18 месте.

"Получили дополнительные политические очки руководители регионов, которые Владимир Путин посетил в финале президентской кампании: глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 18-го на 16-е место)", - сообщается в документе.

Средний бал губернатора - 5,6%, он расположился в группе "Очень сильное влияние".

Как ни странно, снос недостроенной екатеринбургской телебашни, никак не повлиял на рейтинг Евгения Куйвашева. Телебашня простояла в центре города 30 лет, была одной из главных достопримечательностей, а при реконструкции могла стать "изюминкой" уральской столицы, подавшей заявку на проведение ЭКСПО-2025. Сам Куйвашев считает это разрушение правильным.