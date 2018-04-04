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В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Последние данные

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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
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экономика ;
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Новости
04.04.2018 14:33 Мск (16:33 Екб)
происшествия | Центральный ФО
После пожара в торговом центре "Персей" в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

По факту пожара в торговом центре "Персей" в Москве возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, по предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, один из которых погиб. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по статьям 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность).

"На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством Александра Дрыманова. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб сотрудник торгового центра и пострадали несколько пожарных.

Москва, пожар, торговый центр(2018)|Фото: twitter.com/BombilaMSK



Развитие сюжета: Ранее 04.04.2018 14:39 Мск
Около 600 человек эвакуировали из горящего ТЦ "Персей для детей"

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04.04.2018 14:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.04.2018 14:09 Мск
На место пожара в торговом центре "Персей" выехали следователи

Ранее 04.04.2018 13:51 Мск
При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек

Ранее 04.04.2018 13:19 Мск
В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"








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После пожара в торговом центре "Персей" в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям
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