После пожара в торговом центре "Персей" в Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям

По факту пожара в торговом центре "Персей" в Москве возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, по предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, один из которых погиб. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по статьям 109 и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность).

"На месте происшествия организована работа следственной группы в составе опытных следователей и криминалистов следственного управления под руководством Александра Дрыманова. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб сотрудник торгового центра и пострадали несколько пожарных.