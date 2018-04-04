В Ямальском районе от голода умерла тысяча оленей

Ямальский район снова пострадал из-за падежа оленей. Плохая погода стала причиной смерти 1 тыс. животных, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожаловались на массовый падеж сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. На место прибыли представители окружной службы ветеринарии, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, научного центра изучения Арктики и района. Во время облета пастбищ Сеяхинской и Тамбейской тундр случаи гибели оленей подтвердились, сообщает "Север-пресс". Ветеринары осмотрели оленей и не нашли у них инфекционных болезней.

"Уже в Салехарде пройдет патологоанатомическая экспертиза одного из павших животных, которая поможет окончательно установить причину гибели оленей", - сказал глава службы ветеринарии Ямала Андрей Листишенко.

Морозы и сильный ветер сформировали плотный, сухой слой наста до 15 см. Оленям тяжело добывать еду. Заместитель начальника отдела департамента агропромышленного комплекса Владимир Бахарев отметил: на эти пастбища оленеводы традиционно пригоняют стада каждую весну на время отела.

"Эти места находятся на возвышении, слой снега там не столько высокий, сколько плотный, что осложняет доступ животных к корму. Стада туда перегнали в конце марта, чтобы подготовиться к отельной кампании, но подвела погода", - отметил специалист.

Напомним, в 2016 г. Ямальский район стал эпицентром вспышки сибирской язвы. Начался массовый падеж оленей, погибло более двух с половиной тысяч животных. Кроме того, госпитализировали 97 человек. Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов заявлял: фактически после перестройки на Ямале не прививали оленей против сибирской язвы. Хотя выпасаются животные в неблагополучной зоне. Позже глава арктического региона Дмитрий Кобылкин признал, что отмена вакцинации на Ямале – большая ошибка.