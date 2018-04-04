В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Фан-Фан"

В Екатеринбурге ТРЦ "Фан Фан" эвакуировали. Покупателям и сотрудникам сразу объяснили, что это учения и даже показали, как пользоваться огнетушителем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах нет.

Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность. К инспекциям подключился и Общероссийский народный фронт.

Прокуратура Екатеринбурга уже отчиталась о первых проверках ТЦ.