В Госдуме поддержали президента РАН в вопросе отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стоит отменить или перевести в добровольный режим. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по образованию и науке, председатель Общероссийского общественного движения "Образование – для всех" Олег Смолин в кулуарах Московского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

За отмену ЕГЭ ранее высказался президент Росийской академии наук Александр Сергеев. Смолин заметил, что сейчас тестирование содержательно улучшилось в сравнении с начальной версией, но тем не менее, не стоит оставлять ЕГЭ безальтернативным вариантом итогового экзамена.

"Мы вносили множество проектов о том, чтобы сделать ЕГЭ добровольным. Потому что для каких-то ребят ЕГЭ увеличивает шанс на поступление в столичные вузы. Но вреда от ЕГЭ, с нашей точки зрения, больше, чем пользы".