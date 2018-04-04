Легендарный ямальский политик ушел в отставку

Сергей Харючи, избранный от Тазовского одномандатного избирательного округа № 3, досрочно лишен полномочий сегодня на внеочередном заседании Законодательного собрания ЯНАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, решение принято на основании личного заявления депутата.

"Оглядываясь назад, я смело могу утверждать, что практически все решения, которые принимались нами "здесь и сейчас" в стремительно меняющихся социально-экономических условиях, были верными", - сказал он, добавив, что окружное законодательство – "одно из самых крепких и развитых в стране, в том числе в области социальных гарантий".

Он также выразил благодарность губернатору региона Дмитрию Кобылкину, экс-губернатору Юрию Неёлову, главам администраций и депутатам муниципальных образований.

Харючи продолжит общественную работу на посту президента Совета Ассоциации оленеводов мира. Он намерен добиться повышения статуса Ассоциации до членства в Арктическом Совете.

Напомним, что Сергей Харючи – долгожитель ямальского парламента и бессменный его спикер в период с ноября 2000 по 2015 год.