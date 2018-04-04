"Собаку не могли оттащить трое взрослых мужчин": в Екатеринбурге стаффорд напал на маленькую девочку

В Екатеринбурге собака напала на маленькую девочку. Следственный комитет уже начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, инцидент произошел утром 3 апреля у одного из домов по улице Куйбышева. По предварительным данным, собака, сорвавшаяся с поводка, набросилась на находившуюся неподалеку девочку 2013 года рождения и причинила ей повреждения, с которыми ребенок был госпитализирован в больницу.

После оказания необходимой помощи девочка была отпущена домой. Полицейские уже установили владельца собаки: выяснилось, что в то утро с псом гуляла 19-летняя девушка, которая не смогла удержать животное на поводке. Сейчас все участники инцидента опрашиваются следователями СКР. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Проведение проверки находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.

Между тем, в соцсетях активно распространяется фото предполагаемой владелицы собаки. Сообщается, что стаффорд накинулся на 4-летнего ребенка и причинил ему рваную рану в районе подмышечной впадины и ссадины на голове, при этом собаку якобы не смогли оттащить трое взрослых мужчин. По словам очевидцев, после этого девушка, выгуливавшая собаку, оставила пострадавшим свой номер телефона, но потом не отвечала на звонки.