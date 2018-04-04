Благодаря высокой явке на выборах президента, глава Прикамья вновь стал губернатором с "очень сильным влиянием"

Губернатор Пермского края Максим Решетников усилил свои позиции в мартовском рейтинге влияния губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций. Как отмечают эксперты АПЭК, на усиление повлияли итоги выборов президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Прикамье показало наибольшую среди регионов динамику повышения явки. На участки пришло 66,51% избирателей. Высокая явка на выборах в Пермском крае позволила главе Прикамья вновь войти в список губернаторов с "очень сильным влиянием". Сейчас он занимает 19 место в рейтинге.

"Более значительный, чем ожидалось, результат Владимира Путина на президентских выборах привел к временной паузе в публичных политических конфликтах в большинстве регионов – особенно там, где явка избирателей и поддержка главы государства оказались выше ожидаемых. В то же время в апреле-мае можно ожидать нового всплеска информационных войн в интересах элитных групп, которые рассчитывают на замену или ослабление глав регионов", - комментируют результаты эксперты АПЭК.

Напомним, по итогам прошлого исследования Максим Решетников переместился с 16-го на 22-е место из-за негативных последствий январского вооруженного инцидента в пермской школе № 127, попав таким образом в группу "губернаторов с сильным влиянием".