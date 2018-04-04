При пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб один человек

При пожаре в ТЦ "Персей" в Москве погиб сотрудник торгового центра, а трое спасателей пострадали.
"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", - сказал РИА Новости глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов.
Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, очаг возгорания находился на территории склада пряжи.
И снова ПОЖАР.Москва тц «Персей для детей» ,эвакуировали людей ,работают пожарные pic.twitter.com/MdNwvslTwE— БРАТ У-66998 (@Sergey_taxi) 4 апреля 2018 г.
По данным телеграм-канала Mash, пострадали трое пожарных. "У двоих из них тепловой удар - слишком близко подошли к огню. Еще один случайно надышался дымом", - говорится в сообщении. Еще одна раненая - женщина, сейчас ее везут в больницу. Состояние пока неизвестно.
Также Mash передает, что погибший - мужчина, личность которого уже установлена, - скончался в скорой, не доехав до больницы.
Напомним, что из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров.