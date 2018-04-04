Протестные акции ослабили позиции губернаторов, но усилят роль полпредств

Поездки и инициативы Владимира Путина в ходе президентской гонки, итоги этой кампании на региональном уровне, шаги федеральных властей по поддержке территорий, а также протестные акции на местах повлияли на позиции губернаторов в марте 2018 года. Такие данные содержатся в очередном рейтинге влияния губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций. Доклад имеется в распоряжении редакции Накануне.RU.

"Тройка" лидеров рейтинга АПЭК осталась без изменений: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава Татарстана Рустам Минниханов поднялся с 5-го на 4-е место, поменявшись местами с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

"Получили дополнительные политические очки руководители регионов, которые Владимир Путин посетил в финале президентской кампании: губернатор Калининградской области Антон Алиханов (переходит с 27-го на 22-е место), врио главы Самарской области Дмитрий Азаров (с 14-го на 11-е место), глава Свердловской области Евгений Куйвашев (с 18-го на 16-е место), глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 16-го на 14-е место), глава Республики Крым Сергей Аксенов (с 8-го на 7-е место), губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников (с 49-го на 46-е место), удерживает позиции врио главы Дагестана Владимир Васильев (13-е место)", - говорится в исследовании.

Также усиливают позиции главы регионов, в которых явка избирателей в ходе президентских выборов оказалась выше ожидаемой, в том числе губернатор Челябинской области Борис Дубровский (с 23-го на 18-е место) и пермский губернатор Максим Решетников (с 22-го на 19-е место).

Продолжается падение в рейтинге главы Якутии Егора Борисова (с 48-го на 54-е место), чей регион показал наиболее неблагоприятный для власти результат голосования на президентских выборах.

Напротив, после серьезного прироста голосов за Владимира Путина в традиционно протестной Иркутской области несколько укрепляются позиции губернатора Сергея Левченко (с 59-го на 53-е место), отмечают авторы доклада.

Ослабевают позиции главы Вологодской области Олега Кувшинникова после заявления о том, что выборы президента показали слабое взаимодействие региональных и муниципальных властей (с 64-го на 70-е место).

Сообщения о выделении дополнительных средств на развитие регионов традиционно работают на усиление влияния их глав, замечают авторы доклада. Укрепляются позиции врио главы Омской области Александра Буркова (перемещается с 32-го на 26-е место) - после встречи с Владимиром Путиным и решения о выделении региону дополнительных средств на поддержку социальной сферы. Усиливается и влияние главы Новгородской области Андрея Никитина (с 33-го на 30-е место) - после решения правительства РФ выделить региону 1,25 млрд руб. на ремонт дорог. Укрепляются позиции главы Карелии Артура Парфенчикова (с 37-го на 33-е место) после внесения изменений в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", согласно которым, в течение ближайших трех лет республике будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 3 млрд руб., в том числе на развитие транспортной инфраструктуры.

Укрепляет влияние губернатор Астраханской области Александр Жилкин (с 41-го на 34-е место) - после того, как его регион в числе первых защитил в Минприроды РФ проекты, финансируемые до 2025 года в рамках федеральной программы по оздоровлению Волги. На них предполагается выделить 98 млрд руб. Укрепляются позиции главы Чувашии Михаила Игнатьева (с 45-го на 36-е место) - после сообщений о планах строительства эстакады к мосту через Суру.

Усиливается влияние главы региона Марины Ковтун (с 77-го на 71-е место). Это происходит после заявления главы Минтранса РФ Максима Соколова о том, что объем инвестиций из федерального бюджета на развитие инфраструктуры аэропорта Мурмаши в Мурманской области может составить более 3,5 млрд руб., говорится в исследовании.

Заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах. Глава Сахалинской области Олег Кожемяко (с 35-го на 40-е место) теряет позиции после заявления премьера областного правительства Веры Щербиной, предложившей лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок.

Негативный информационный фон для глав регионов создают проблемы региональной задолженности. После сообщений о росте госдолга Марий Эл на 1 млрд руб. в течение месяца ослабевают позиции главы республики Александра Евстифеева (с 53-го на 64-е место).

Традиционно бьют по позициям губернаторов коррупционные скандалы. Так, глава Саратовской области Валерий Радаев ослабевает (с 19-го на 21-е место) после сообщений о расследовании уголовного дела о служебном подлоге и превышении полномочий в отношении сотрудника госстройнадзора Минстроя региона. Глава Удмуртии Александр Бречалов (с 20-го на 25-е место) теряет влияние на фоне ареста и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта Алексея Горбунова.

После "экологических" акций протеста в подмосковном Волоколамске и ряде других городов региона очень существенно теряет позиции губернатор Московской области Андрей Воробьев (перемещается с 10-го на 20-е место). На фоне акций протеста против мусороперерабатывающего производства в Тарусе и вывоза в Калужскую область подмосковного мусора теряет позиции глава региона Анатолий Артамонов (с 21-го на 24-е место). После резонансных акций протеста медработников в Воронежской области снижается влияние врио главы региона Александра Гусева (с 28-го на 35-е место). Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" и последовавшие акции серьезно ослабили влияние экс-главы Кемеровской области Амана Тулеева (перемещается с 36-го на 68-е место, исследование проводилось до его отставки).

"Самыми резонансными региональными протестными акциями марта, безусловно, стали митинги в Волоколамске и Кемерово. При всех различиях между этими территориями у этих акций есть общие черты", - отмечают авторы исследования.

Во-первых, готовность граждан, основная масса которых (за определенными исключениями) ранее не была связана с политической оппозицией, быстро переходить к радикальным лозунгам и жестким действиям в отношении представителей региональной и местной власти.

Во-вторых, считают авторы доклада, акции протеста продемонстрировали проблемы региональных властей в сфере мониторинга протестной активности и реагирования на всплески общественного недовольства. "Эффективной и оперативной реакции не последовало ни от Андрея Воробьева, перешедшего на губернаторский пост из сферы политического менеджмента, ни от Амана Тулеева, имевшего огромный опыт взаимодействия с уличной протестной активностью", – говорится в исследовании.

Отмечается, что теперь, вероятно, во многих регионах реагирование на акции социального протеста станет не менее значимой задачей для внутриполитических блоков администраций, чем электоральное администрирование.

"Вероятно, может усилиться и роль полпредств, которые будут "подстраховывать" региональные власти в решении этой проблемы", - отмечают эксперты.

"В-третьих, обе акции протеста показали, какие риски несут недочеты региональных властей в решении задач на местном уровне – в области кадровой политики, в обеспечении законности и безопасности, в работе с общественным мнением. Более вероятно, что этот опыт приведет к расширению полномочий и возможностей не столько региональных властей, сколько федеральных ведомств", – заключают авторы рейтинга.