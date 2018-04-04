В Екатеринбурге осужден бывший инкассатор, сбежавший с работы с миллионом рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему инкассатору. Его обвиняли в присвоении почти миллиона рублей.

Напомним, вечером 10 января этого года старший бригады в спецавтомобиле осмотрел инкассаторские сумки с наличными, переданными ему для инкассации юридическими лицами Екатеринбурга, и убедившись, что деньги есть, взял с собой брезентовую сумку с 940 тыс. руб. После этого он вышел из автомобиля и исчез.

Однако спустя пару дней полицейские сумели оперативно вычислить и задержать предполагаемого похитителя.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил теперь уже бывшему инкассатору два года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.