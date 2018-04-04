В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"

В Москве тушат пожар в торговом центре.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сегодня в 12 часов 32 минуты поступил сигнал о пожаре на улице Малая Семеновская, дом 28. По предварительной информации, происходит горение на четвертом этаже торгового центра. Что именно горит, а также площадь пожара сейчас выясняются.

"Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", - добавили в МЧС.

Отметим, по данному адресу в Москве располагается сеть торговых центров "Персей для детей".

Напомним, что из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров.