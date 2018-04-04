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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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После ареста Магомедовых крупнейший порт России "уплывет" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли группы в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;
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Новости
04.04.2018 13:19 Мск (15:19 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"
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Москва, пожар, торговый центр (2018) | Фото: twitter.com/BombilaMSK

В Москве тушат пожар в торговом центре.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГУ МЧС, сегодня в 12 часов 32 минуты поступил сигнал о пожаре на улице Малая Семеновская, дом 28. По предварительной информации, происходит горение на четвертом этаже торгового центра. Что именно горит, а также площадь пожара сейчас выясняются.

"Незамедлительно к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется", - добавили в МЧС.

Москва, пожар, торговый центр(2018)|Фото: twitter.com/BombilaMSK

Отметим, по данному адресу в Москве располагается сеть торговых центров "Персей для детей".

Напомним, что из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров.

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04.04.2018 13:19 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:19 Екб


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В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"
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