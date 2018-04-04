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В Пермском крае еще три претендента включились в борьбу за пост главы фонда капитального ремонта
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото:

Еще три претендента подали заявки на должность руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РСТ.

Заявки подали директор по развитию "Горизонт Девелопмент" Алексей Асанов, директор "Контора" Рамиль Ямилов (Сарапул) и заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Прикамья Наталья Киселева.

Комиссия рассмотрит их 10 апреля.

Напомним, также на на должность главы фонда претендуют руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев.

Ранее стало известно, что региональная служба по тарифам приняла решение продлить прием документов на конкурс на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края. Результаты ранее заявившихся претендентов будут учитываться.

Сам конкурс проходит в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование.

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04.04.2018 13:31 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.02.2018 14:27 Мск
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Конкурс на должность главы фонда капитального ремонта Пермского края продолжится

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Ранее 15.01.2018 16:14 Мск
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Объявлен конкурс на должность гендиректора фонда капремонта Пермского края








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В Пермском крае еще три претендента включились в борьбу за пост главы фонда капитального ремонта
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