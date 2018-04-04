50 тысяч новобранцев призовут с Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов

В соответствии с указом президента РФ с 1 апреля по 15 июля 2018 г. на военную службу будет призвано 128 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и годных по состоянию здоровья.

Сегодня начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Сергей Яровой рассказал журналистам об особенностях весеннего призыва-2018 на территории ЦВО, в который входят Приволжский, Уральский и часть Сибирского федеральных округов, передает корреспондент Накануне.RU.

Полковник отметил, что ЦВО является "донором" для Вооруженных Сил РФ, поставляя около 40% призывников или более 49 тыс. человек. При этом лидером среди регионов ЦВО по поставке новобранцев является Башкортостан (5 тыс. человек), на втором месте Свердловская область (4 тыс.)

"Они пойдут не только в Вооруженные силы, но и в МЧС, ФСО, Росгвардию. Основное внимание будет уделено повышению качества пополнения, что связано с привлечением на службу по контракту", - сказал Яровой, пояснив, что в войска поставляется современная сложная техника, требующая от бойцов серьезной подготовки и высокой грамотности.

По словам начальника отдела призыва, на сборных пунктах продолжается работа по обеспечению новобранцев обмундированием.

Для обеспечения перевозок новобранцев привлекут четыре воинских эшелона, гражданская авиация совершит 55 спецрейсов, доставив к местам службы 5,5 тыс. военнослужащих. На небольших расстояниях задействуют пассажирский железнодорожный и автомобильный транспорт.

"Впервые повышается в процентном отношении количество призывников, которых мы должны отправить в учебные части, - отметил Яровой. - Обычно это было 25-26% от общего количества призыва, а в этом году 33% начнут обучение воинским специальностям".

Одновременно на альтернативную гражданскую службу примут 229 человек, изъявивших такое желание, но их судьбу определяет не Министерство обороны, а Минтруд РФ. "Альтернативники" служат 21 месяц, включая два отпуска, которые военнослужащим по призыву не положены, поскольку они исполняют воинский долг всего один год.

С 18 по 20 мая будет проходить отправка 150 лучших призывников ЦВО в Президентский полк, в службу коменданта московского Кремля ФСО России. Отбор уже провели, в Кремль отправятся служить жители из Татарстана, Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Самарской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На особом контроле в ЦВО находится призыв граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям. Этой весной планируется отправить более 10 тыс. специалистов, подготовленных на базе ДОСААФ, колледжей и вузов.

Яровой подчеркнул, что организация и проведение призывной кампании во многом зависит от слаженной работы органов местной власти, региональной и общественных организаций.

"Военными комиссариатами во взаимодействии с органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления, а также с командирами воинских частей проводятся мероприятия, посвященные Дню призывника, - напомнил полковник. – Ежегодно издается приказ командующего войсками ЦВО, в котором закрепляются различные учебные заведения за воинскими частями, чтобы на их базе проводить пятидневные сборы – со стрельбой, солдатской кашей и всем остальным ".

Кстати, в этом году, как и раньше, родители смогут присутствовать на сборных пунктах при отправке призывников в войска. И даже сопровождать своих сыновей до места службы (при наличии мест в транспорте). Но в любом случае новобранцы смогут сообщить родственникам о своем месте службы. Кроме того, военные комиссары в недельный срок должны уведомить родителей, куда направлены их сыновья.