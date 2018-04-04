50 тысяч новобранцев призовут с Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов

в этот день
04.04.18
16:31
В Екб.18:31
КПРФ готовит закон об отмене голосования по месту нахождения
Обыски проходят у главы кемеровского МЧС
В Екатеринбурге СК проверяет информацию о торговле детьми-сиротами
Главное
В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей". Последние данные

Тема дня
Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


После ареста Магомедовых крупнейшие порты России "уплывут" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли в группе "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Задержана начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1132

50 тысяч новобранцев призовут с Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ЦВО, Сергей Шорин, Сергей Яровой (2018) | Фото: Накануне.RU

В соответствии с указом президента РФ с 1 апреля по 15 июля 2018 г. на военную службу будет призвано 128 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и годных по состоянию здоровья.
Читайте также:

Сегодня начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Сергей Яровой рассказал журналистам об особенностях весеннего призыва-2018 на территории ЦВО, в который входят Приволжский, Уральский и часть Сибирского федеральных округов, передает корреспондент Накануне.RU.

Полковник отметил, что ЦВО является "донором" для Вооруженных Сил РФ, поставляя около 40% призывников или более 49 тыс. человек. При этом лидером среди регионов ЦВО по поставке новобранцев является Башкортостан (5 тыс. человек), на втором месте Свердловская область (4 тыс.)

"Они пойдут не только в Вооруженные силы, но и в МЧС, ФСО, Росгвардию. Основное внимание будет уделено повышению качества пополнения, что связано с привлечением на службу по контракту", - сказал Яровой, пояснив, что в войска поставляется современная сложная техника, требующая от бойцов серьезной подготовки и высокой грамотности.

призывники армия солдаты(2013)|Фото:

По словам начальника отдела призыва, на сборных пунктах продолжается работа по обеспечению новобранцев обмундированием.

Для обеспечения перевозок новобранцев привлекут четыре воинских эшелона, гражданская авиация совершит 55 спецрейсов, доставив к местам службы 5,5 тыс. военнослужащих. На небольших расстояниях задействуют пассажирский железнодорожный и автомобильный транспорт.

"Впервые повышается в процентном отношении количество призывников, которых мы должны отправить в учебные части, - отметил Яровой. - Обычно это было 25-26% от общего количества призыва, а в этом году 33% начнут обучение воинским специальностям".

Одновременно на альтернативную гражданскую службу примут 229 человек, изъявивших такое желание, но их судьбу определяет не Министерство обороны, а Минтруд РФ. "Альтернативники" служат 21 месяц, включая два отпуска, которые военнослужащим по призыву не положены, поскольку они исполняют воинский долг всего один год.

С 18 по 20 мая будет проходить отправка 150 лучших призывников ЦВО в Президентский полк, в службу коменданта московского Кремля ФСО России. Отбор уже провели, в Кремль отправятся служить жители из Татарстана, Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Самарской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

президентский полк, Кремль, развод караулов(2013)|Фото:strana.ru

На особом контроле в ЦВО находится призыв граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям. Этой весной планируется отправить более 10 тыс. специалистов, подготовленных на базе ДОСААФ, колледжей и вузов.

Яровой подчеркнул, что организация и проведение призывной кампании во многом зависит от слаженной работы органов местной власти, региональной и общественных организаций.

"Военными комиссариатами во взаимодействии с органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления, а также с командирами воинских частей проводятся мероприятия, посвященные Дню призывника, - напомнил полковник. – Ежегодно издается приказ командующего войсками ЦВО, в котором закрепляются различные учебные заведения за воинскими частями, чтобы на их базе проводить пятидневные сборы – со стрельбой, солдатской кашей и всем остальным ".

Кстати, в этом году, как и раньше, родители смогут присутствовать на сборных пунктах при отправке призывников в войска. И даже сопровождать своих сыновей до места службы (при наличии мест в транспорте). Но в любом случае новобранцы смогут сообщить родственникам о своем месте службы. Кроме того, военные комиссары в недельный срок должны уведомить родителей, куда направлены их сыновья.

Другие новости по темам: Весенний призыв-2018, Министерство обороны РФ, Центральный военный округ, Сергей Яровой, Сергей Шорин
04.04.2018 15:23 Мск | Андрей Яловец
17:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

50 тысяч новобранцев призовут с Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+