ЛНР заявила о снятии таможенных границ с ДНР

ЛНР в одностороннем порядке снимает таможенные границы с ДНР. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня будет опубликовано три постановления. Два Совет министров принял в пятницу, сегодня будет принято третье. Мы полностью, практически полностью снимаем границы, пока в одностороннем порядке, между ЛНР и ДНР", - сказал Пасечник.

Он отметил, что ограничения пока останутся только на акцизный товар и ввоз табачной продукции, а в ДНР - на ввоз горюче-смазочных материалов. И выразил надежду на аналогичные действия со стороны ДНР в ближайшее время.

Первое постановление Совмина ЛНР, о котором заявил Пасечник, - это снятие ограничений при ввозе физлицами в ЛНР продуктов питания из ДНР. Второе касается юрлиц.

"Товары, произведенные на территориях наших республик, кроме подакцизных, будут перемещаться без письменного декларирования и взимания таможенных платежей", - сказал и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР Олег Черноусов.

Что касается физлиц, то он напомнил, что ранее можно было ввезти в ЛНР из ДНР, в частности, мяса не более 3 кг, масла растительного - до 5 кг, овощей и фруктов – по 50 кг. "Теперь эти ограничения сняты", – подчеркнул Черноусов.

В ДНР пока официально не комментируют действия ЛНР. Однако, как сообщало Накануне.RU, 31 января главы ДНР и ЛНР подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства.