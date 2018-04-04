"Направление закроется": в ТРЦ "тюменской матрешки" раскритиковали инициативу Госдумы о переносе кинотеатров

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04.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


После ареста Магомедовых крупнейший порт России "уплывет" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли группы в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) "Транснефти". Однако не исключено, что желанный пакет акций компания все же получит - на более выгодных условиях, передает корреспондент Накануне.RU. Об остановке переговоров во вторник журналистам сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин. Он отметил, что компания сохраняет интерес к увеличению доли в акционерном капитале новороссийского порта и подчеркнул, что основная задача сейчас - обеспечение стабильной работы порта. 13 апреля состоится внеочередное собрание акционеров НМТП. На нем будет избран новый состав совета директоров. Отмечается, что "Транснефть" планирует выдвинуть на должность председателя совета директоров представителя государства. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной и энергетической безопасности Игоря Юшкова, решение "Транснефти" приостановить сделку вполне объяснимо. "Компания "Сумма" будет находиться под следствием, судьба ее активов непонятна. Здесь существенно повышаются риски и, по сути, вести переговоры-то не с кем. Основные собственники компании, которые принимают окончательные решения, сидят в СИЗО. С кем "Транснефть" будет вести переговоры? Против братьев Магомедовых открывается множество уголовных дел, множество эпизодов. Вплоть до создания группы, которая похищала имущество. Я думаю, что "Транснефть" просто будет ждать, пока эта история разрешится, потому что опыт последних лет показывает, что "Сумму" Магомедовых могут обвинить во множестве вещей. Вообще непонятно, будет ли в рамках уголовного дела фигурировать доля в новороссийском порту. А вдруг, как, например, с "Башнефтью" - признают, что нынешние собственники неправомерно получили эту долю? И эта доля вернется в госсобственность. Здесь много рисков. Я думаю, что "Транснефть" займет выжидательную позицию, пока решатся все дела вокруг "Суммы" и Магомедовых", - отметил Игорь Юшков.

новороссийский морской торговый порт НМТП(2013)|Фото: novorab.ru

Эксперт отмечает, что пока неясно, будет ли доля новороссийского порта фигурировать в рамках уголовных дел. Помимо того, что у правоохранителей могут возникнуть вопросы к законности получении доли "Суммы" в НМТП, существует еще несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий. Если к "Сумме" возникнут претензии по возмещению ущерба и у компании не хватит на это денег, тогда она пойдет по пути банкротства, ее активы будут распродаваться для погашения ущерба государству, и, соответственно, доля в новороссийском порту тоже уйдет с молотка. В этом случае "Транснефть" может приобрести пакет акций как участник аукциона. Если "Сумма" сохранится как компания и банкротства не будет, то для выплаты ущерба она будет распродавать свои активы самостоятельно. Тогда аукциона не будет и, возможно, компания "Транснефть" приобретет те же активы, но гораздо дешевле. Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин также отмечает, что "Транснефть" получит актив. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU эксперт отметил, что братья Магомедовы выставили неприемлемые для компании условия. Сейчас обстоятельства изменились. "Можно рассчитывать, что условия для "Транснефти" будут более выгодными. Компания сможет получить пакет с помощью административных процедур. Что-то вроде того, что сейчас происходит в банковской сфере, когда государству банки фактически отходят по новой схеме финансового оздоровления, без отзыва лицензии. Поэтому "Транснефть" получит контроль над этим пакетом в ближайшее время, но не на тех условиях, которые ей выкатывал господин Магомедов в несколько десятков млрд руб. Те условия, в которых он оказался - фактически угроза пожизненного заключения, не располагают к торгу. Скорее всего, он доли лишится целиком. Для него нет смысла сохранять какой-то процент. Что касается возможного приобретателя, то здесь есть закономерность в отношении всех активов Магомедовых. Это будут госструктуры. Скорее всего, государство напрямую. Не какие-то уполномоченные государством бизнесмены, а именно госкомпании вроде "Транснефти". Конкурентов за покупку пакета акции Магомедовых лично я не ожидаю", - сообщил Павел Салин.

Зиявудин Магомедов(2018)|Фото: Владислав Шатило / РБК

Напомним, владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения. Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в ряде логистических активов, в том числе в ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). НМТП - одна из крупнейших в России стивидорных групп. Активы расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске. 50,1% акций находится в собственности Novoport Holding, которым на паритетных условиях владеют "Транснефть" и группа "Сумма". Отдельно "Транснефти" через "дочку" принадлежит еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении ОАО "Российские железные дороги". 100 % обыкновенных акций (78,11 % капитала) "Транснефти" принадлежат государству.
04.04.2018
экономика ;
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"Направление закроется": в ТРЦ "тюменской матрешки" раскритиковали инициативу Госдумы о переносе кинотеатров
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кинотеатр зал кресло фильм кинематограф (2004) | Фото

Главы торговых центров "тюменской матрешки" скептически относятся к идее депутатов Госдумы обязать бизнесменов перенести кинотеатры и детские развлекательные комплексы с верхних этажей ТРЦ вниз. Бизнесмены уверены, что в случае принятия закона, можно будет работать только при строительстве новых площадей, а старые при этом разорятся, передает корреспондент Накануне.RU.
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Управляющий тюменским торговым центром "Премьер" Виктор Корнеев полагает, что с собственниками помещений негоже говорить подобным языком.

"Правы те, кто говорит, что такое возможно только в новых торговых центрах. Для владельцев, конечно, выгодно перейти с четвертого этажа на первый. Насколько этой в нашей стране реально, сказать сложно. В "Премьере" – больше 30 собственников помещений с диаметрально противоположными взглядами, принять решение будет непросто. Вот будет принято решение, и что, собственникам скажут покинуть помещение? К примеру, я владею кинозалом на четвертом этаже, а вы – площадкой в 500 м на первом. Вышел федеральный закон. Вы что, отдадите мне свою собственность? Инициатива депутатов "сыра" и не понятна", - рассказал Накануне.RU Корнеев.

По его мнению, торговые центры должны быть не перестроены из фабрик, а спроектированы "с нуля".

"Многие торговые центры проектировались, исходя из определенных размещений арендаторов. У кинотеатров потребности по помещениям – в частности, по высотам потолков – одни, у игровых зон – другие. Перенести их безболезненно на другие этажи для подавляющего большинства торговых объектов будет нереально. Если подобное решение будет принято, направление будет закрыто, многие останутся не у дел", - рассказал Накануне.RU директор сургутского ТРЦ "Союз" Анатолий Кибершайн.

Он добавил, что такой закон – не решение проблемы, с которой столкнулась страна после трагедии в Кемерово.

"Правильно и четко работающая система пожарной безопасности, оповещения при пожаре – вот, что нужно. Какая разница, с пятого эвакуироваться этажа или второго? Если рядом есть эвакуационный выход, ты его находишь, тратишь на него 10 секунд и все. Сегодня в городе кроме двух площадок – "Сургут сити-молл" и "Аура" – нет ни одного торгово-развлекательного центра, где кинотеатр или развлекательный центр были бы на первом или втором этаже. Связано это с тем, что центры, которые строятся в черте города, строятся в высоту. Если изначально кинотеатр заложен в проекте на нижних этажах, то да, работать можно, а если это существующий бизнес, то кинотеатры и детские игровые зоны закроются", - сказал Кибершайн.

Он уточнил, что если закон примут, то "Союзу" придется менять формат работы.

Другие новости по темам: торговый центр, Премьер, Союз, Виктор Корнеев, Анатолий Кибершайн
04.04.2018 12:48 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
14:48 Екб


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"Направление закроется": в ТРЦ "тюменской матрешки" раскритиковали инициативу Госдумы о переносе кинотеатров
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