"Направление закроется": в ТРЦ "тюменской матрешки" раскритиковали инициативу Госдумы о переносе кинотеатров

Главы торговых центров "тюменской матрешки" скептически относятся к идее депутатов Госдумы обязать бизнесменов перенести кинотеатры и детские развлекательные комплексы с верхних этажей ТРЦ вниз. Бизнесмены уверены, что в случае принятия закона, можно будет работать только при строительстве новых площадей, а старые при этом разорятся, передает корреспондент Накануне.RU.

Управляющий тюменским торговым центром "Премьер" Виктор Корнеев полагает, что с собственниками помещений негоже говорить подобным языком.

"Правы те, кто говорит, что такое возможно только в новых торговых центрах. Для владельцев, конечно, выгодно перейти с четвертого этажа на первый. Насколько этой в нашей стране реально, сказать сложно. В "Премьере" – больше 30 собственников помещений с диаметрально противоположными взглядами, принять решение будет непросто. Вот будет принято решение, и что, собственникам скажут покинуть помещение? К примеру, я владею кинозалом на четвертом этаже, а вы – площадкой в 500 м на первом. Вышел федеральный закон. Вы что, отдадите мне свою собственность? Инициатива депутатов "сыра" и не понятна", - рассказал Накануне.RU Корнеев.

По его мнению, торговые центры должны быть не перестроены из фабрик, а спроектированы "с нуля".

"Многие торговые центры проектировались, исходя из определенных размещений арендаторов. У кинотеатров потребности по помещениям – в частности, по высотам потолков – одни, у игровых зон – другие. Перенести их безболезненно на другие этажи для подавляющего большинства торговых объектов будет нереально. Если подобное решение будет принято, направление будет закрыто, многие останутся не у дел", - рассказал Накануне.RU директор сургутского ТРЦ "Союз" Анатолий Кибершайн.

Он добавил, что такой закон – не решение проблемы, с которой столкнулась страна после трагедии в Кемерово.

"Правильно и четко работающая система пожарной безопасности, оповещения при пожаре – вот, что нужно. Какая разница, с пятого эвакуироваться этажа или второго? Если рядом есть эвакуационный выход, ты его находишь, тратишь на него 10 секунд и все. Сегодня в городе кроме двух площадок – "Сургут сити-молл" и "Аура" – нет ни одного торгово-развлекательного центра, где кинотеатр или развлекательный центр были бы на первом или втором этаже. Связано это с тем, что центры, которые строятся в черте города, строятся в высоту. Если изначально кинотеатр заложен в проекте на нижних этажах, то да, работать можно, а если это существующий бизнес, то кинотеатры и детские игровые зоны закроются", - сказал Кибершайн.

Он уточнил, что если закон примут, то "Союзу" придется менять формат работы.