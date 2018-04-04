Василий Симчера: На выборах надо голосовать за программы, а не за людей

Нужно изменить формулу выборов президента России. Избиратели должны голосовать не за кандидатов, а за программы развития, заявил советский и российский экономист, заслуженный деятель науки РФ Василий Симчера на конференции Московского экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам профессора, во время прошедшей президентской кампании не состоялось дискуссии о сути программ, предложенных кандидатами. Акцент был смещен на обсуждение самих персон кандидатов. Однако выборы президента - выборы будущего.

"Надо менять формулу выборов: выбирать программу, а не людей. И не оглашать, кто стоит за той или иной программой. После выборов президентом станет тот, чью программу поддержали жители", - сказал Симчера.