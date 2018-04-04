Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплатить все годы с 1948-го

Израильские власти решили обложить налогами все церковные постройки РПЦ, кроме молитвенных домов.

Храмы и гостиницы Русской православной церкви в Иерусалиме, принимающие по 5 тысяч паломников ежедневно, а также монастырские кельи вынуждены будут заплатить миллионы долларов. В ином случае имущество будет арестовано, сообщает телеканал "Рен-ТВ", снявший документальный проект "Сила в правде: русские".



"Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима – мэрия – требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль, – прокомментировал Роман Гультяев, диакон Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. – Это баснословные деньги".



Решение мэрии Иерусалима угрожает самой работе РПЦ на Святой земле, отмечает телеканал. История с налогами и провокации могут оказаться частью плана борьбы с Русской православной церковью, развернутого на Западе.



Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой среди главных врагов постхристианского Западного мира называется Русская православная церковь. По мнению авторов документа, она "представляет опасность", так как "может посеять сомнения и рознь между странами ЕС".



"Они понимают, что православие – это не просто какая-то личная, частная вера, – рассказал протоиерей Всеволод Чаплин. – Православие объемлет собой все: политику, экономику, так называемую личную жизнь, культуру, информационную сферу. Православие – это система, которая для каждой сферы человеческой жизни имеет свои законы, очень часто радикально расходящиеся с законами демократии или рынка".



