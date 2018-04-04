КПРФ готовит закон об отмене голосования по месту нахождения

Депутаты фракции КПРФ готовят проект закона об отмене "поправки Клишаса", разрешившей голосование по месту нахождения. Об этом на конференции Московского экономического форума заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, впервые выборы президента РФ прошли без открепительных удостоверений. Те, кто хотел проголосовать не на своем участке, могли "прикрепиться" к ближайшему для себя. По словам Коломейцева, этот метод стал "легализацией каруселей".

"Бесполезно ходить на выборы, если есть 20 млн человек, которые не придут на выборы, но сделают результат. Все, кто голосовали по месту нахождения, голосовали не один раз. Наши наблюдатели фиксировали нарушения", - сказал депутат.

Он отметил, что КПРФ выражает недоверие КОИБам из-за отказа в пересчете голосов при наличии сбоев техники.