В Кургане задержали педофила, который пристал к маленькой девочке в подъезде

Педофила, который продемонстрировал свои половые органы маленькой девочке, задержали, эту информацию Накануне.RU подтвердили в СУ СК России по Курганской области.

Сейчас с извращенцем работают следователи, пока мужчина задержан в качестве подозреваемого. Нужно, чтобы ребенок его опознал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 3 апреля в подъезде одного из домов в 4 микрорайоне Заозерного в Кургане мужчина показал свое достоинство маленькой девочке, потом наклонился к ней и попытался поцеловать, ребенок убежал. Возбуждено уголовное дело.