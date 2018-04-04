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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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После ареста Магомедовых крупнейший порт России "уплывет" государству Арест братьев Магомедовых, совладельцев "Суммы", привел к остановке переговоров о продаже доли группы в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) "Транснефти". Однако, скорее всего, желанный пакет акций госкомпания все же получит – уже на более выгодных условиях.
04.04.2018
экономика ;
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Новости
04.04.2018 12:11 Мск (14:11 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Генштаб: США готовят Сирию к новой войне - всех против всех
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сша солдат флаг (2010) | Фото:topnews.in

США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
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По его словам, Вашингтон уже взял курс на расчленение Сирии.

Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами, подчеркнул Рудской.

"Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", - сказал Рудской, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Как отмечал, выступая на этой же конференции, министр обороны Сергей Шойгу, международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников была другой - расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие, передает РИА Новости.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что очень скоро примет решение о выводе войск из Сирии.

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04.04.2018 12:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:11 Екб


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Генштаб: США готовят Сирию к новой войне - всех против всех
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