Генштаб: США готовят Сирию к новой войне - всех против всех

США закладывают в Сирии "конфликтный потенциал", который может вылиться в новую масштабную войну "всех против всех", заявил заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, Вашингтон уже взял курс на расчленение Сирии.

Соединенные Штаты пытаются создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство со своими вооруженными силами, подчеркнул Рудской.

"Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", - сказал Рудской, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Как отмечал, выступая на этой же конференции, министр обороны Сергей Шойгу, международная коалиция не ставила задачи разгромить террористов. По его мнению, цель США и их союзников была другой - расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие, передает РИА Новости.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что очень скоро примет решение о выводе войск из Сирии.