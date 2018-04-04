Внимание, родители! В Заозерном микрорайоне Кургана орудует педофил

В Кургане разыскивают мужчину, который показал свои половые органы маленькой девочке в подъезде одного из домов в 4 микрорайоне Заозерного - страшно предположить что могло бы произойти дальше, если бы ребенок не убежал.

По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, 3 апреля днем неустановленный мужчина, находясь на первом этаже в подъезде дома, продемонстрировал свои половые органы девочке, не достигшей 14-летнего возраста. Указанные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

"Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на розыск и установление личности данного мужчины, а также всех обстоятельств произошедшего", - добавили в СК.