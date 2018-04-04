Уралвагонзавод организует летний отдых маленьких тагильчан

Корпоративный оздоровительный лагерь Уралвагонзавода "Пихтовые горы" впервые примет на отдых и лечение детей работников других предприятий Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, решение сделать корпоративный лагерь доступным не только для детей работников предприятия принято из-за высокого спроса на детский отдых в городе. При этом количество отдыхающих детей уралвагонзаводцев останется прежним – 570 человек.

Как и раньше, заводчане заплатят 10% от стоимости путевки, или 4 тыс. 160 руб. Оставшуюся сумму компенсирует Уралвагонзавод. Родители, которые не работают на предприятии, должны будут внести за своих детей 26 тыс. 347 руб.

И хотя до начала первой смены почти два месяца, подготовка к открытию лагеря уже началась. Определен коллектив педагогов и вожатых, которые займутся организацией детского отдыха. Программа включит не только увеселительные, но и познавательные мероприятия. Кроме того, ребята смогут и подлечиться. По медицинским показаниям, каждому будет назначен курс оздоровления.

В здании профилактория пройдут необходимые ремонтные работы, чтобы оно полностью соответствовало требованиям Роспотребнадзора.

"Пихтовые горы" как летний оздоровительный лагерь для детей работников УВЗ работает седьмой сезон. Каждый год свободных мест нет. Вопросы от сотрудников сторонних организаций по приобретению путевок были всегда. В этом году Уралвагонзавод предоставил такую возможность. В нашем лагере детский отдых организован на высоком уровне, комфортное проживание, лечение. При этом стоимость очень умеренная", - говорит начальник отдела социальной работы Юлия Трубицина.