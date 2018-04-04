В ДНР жительница приговорена к 10 годам за шпионаж в пользу СБУ

Приговором Военного Трибунала на правах палаты Верховного Суда ДНР жительница Донецка осуждена на 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемая, являясь государственным служащим в Фонде госимущества ДНР, в сентябре 2015 г. прибыла в Запорожье, где согласилась на сотрудничество с СБУ. Выполняя задание, она с февраля по октябрь 2016 г. передавала через интернет в СБУ сведения о сотрудниках и иную информацию о деятельности Фонда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе госслужащим ДНР был временно запрещен выезд на территорию Украины для предотвращения вербовки украинскими спецслужбами.