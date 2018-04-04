Депутат Госдумы предложил назвать остановку у бывшего "Темпа" в честь Тунгусова или Якоба

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил вариант переименования остановки общественного транспорта "Темп". Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Впору спрашивать у руководителей Екатеринбурга, намерены ли они переименовывать остановку общественного транспорта. Если так случится, предложу варианты", - пишет депутат.

Он предложил свои варианты, например, "Памяти "Темпа". Или же в честь главы администрации Александра Якоба или первого заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова.

Напомним, 24 марта в Екатеринбурге была снесена телебашня, а сразу после – кинотеатр "Темп".

Депутат отметил, что от кинотеатра осталось "чисто поле".