В Челябинске осудили начальника отдела продаж одной из фирм за совершение коммерческого подкупа

На Южном Урале вынесли приговор в отношении начальника отдела продаж коммерческой организации Инзиля Валеева, признанного виновным в совершении коммерческого подкупа.

Мужчина в 2015 году получил от представителя другой коммерческой организации более 192 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за заключение договора на проведение ремонтных работ и подписание актов выполненных работ, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Валеев получил 3,5 года лишения свободы условно.