Патриарх Кирилл освятит в Когалыме храм в честь великомученицы Татьяны

Патриарх Кирилл осенью посетит Югру. В планах – освящение нового храма в Когалыме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Планируется визит, но точного подтверждения пока нет. Точно приедет в Когалым на освящение нового храма в честь мученицы Татьяны. Вод вопросом – посещение женского монастыря в Сургуте. Времени много, еще все может измениться", - рассказал Накануне.RU председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ диакон Антоний (Долгушин).

Предварительная дата визита главы РПЦ в Когалым – 8 сентября.