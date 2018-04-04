Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи

Обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что из изъятых у него 9 млрд рублей ему принадлежат ​меньше 93 тысяч рублей. Об этом говорится в ответах на вопросы ТАСС, переданные через адвоката.



По словам Захарченко, ему принадлежит 92,8 тысяч рублей - денежное довольствие за месяц. "Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов", - добавил он.

Напомним, 1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его близких на 9 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске в его доме.

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования, а также получении взятки в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение в получении еще трех взяток.