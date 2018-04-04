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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а о доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Новости
04.04.2018 11:34 Мск (13:34 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи
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Захарченко, полковинк, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция (2016) | Фото: kommersant.ru

Обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что из изъятых у него 9 млрд рублей ему принадлежат ​меньше 93 тысяч рублей. Об этом говорится в ответах на вопросы ТАСС, переданные через адвоката.

По словам Захарченко, ему принадлежит 92,8 тысяч рублей - денежное довольствие за месяц. "Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов", - добавил он.
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Напомним, 1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко и его близких на 9 млрд рублей, которые были обнаружены при обыске в его доме.

Захарченко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования, а также получении взятки в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение в получении еще трех взяток.

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04.04.2018 11:34 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:34 Екб


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Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи
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