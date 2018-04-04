На Юном Урале задержан педофил, подозреваемый в насильственных действиях над 11-летней девочкой

В Коркино задержали 35-летнего подозреваемого в развращении 11-летнего ребенка.

Следствие считает, что мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности девочки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.