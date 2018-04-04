Из крупнейшего ТРЦ Саратова после задымления эвакуировали 200 человек

Две сотни человек эвакуировали из торгового центра "Триумф Молл" в Саратове.

"В среду в ТЦ произошло короткое замыкание, в результате которого было задымление. Из здания эвакуировано около 200 человек, пострадавших в результате ЧП нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Она уточнила, что открытого огня в здании не было, однако сотрудники торгового центра все равно решили эвакуировать всех, кто находился в "Триумфе".

"В торговом центре сработала сигнализация, эвакуация граждан прошла без помех, никаких препятствий к этому не было", - отметили в управлении МЧС, отвечая на вопрос о работе эвакуационных выходов.

"На место выезжали 12 единиц техники, но уже на месте был дан отбой всем оперативным службам, так как ЧП было ликвидировано", - подчеркнули в главке.

Как уточнила руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина "М-Видео", площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

"Причины еще установят специалисты, но, вероятно, речь идет о сбое в работе аппаратуры, а не о человеческом факторе", - сказала она.

"Триумф молл" - один из крупнейших торгово-развлекательных центров Саратова, расположенный на улице Зарубина в самом центре города. Он работает с 2010 года, на территории двухэтажного центра расположены магазины, а также несколько кафе, кинотеатр и детские площадки.

Напомним, что из-за трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, во многих городах России начались проверки торговых центров.