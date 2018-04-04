Замглавы "РЖД" высоко оценил качество возведения пермского зоопарка

Заместитель генерального директора "РЖД" по строительному комплексу Олег Тони и губернатор Прикамья Максим Решетников осмотрели стройку нового зоопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Отставание от графика строительства первого этапа первой очереди сократилось до 78 дней. На площадке трудятся 350 человек и порядка 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь планируется до конца лета. Решетников подчеркнул, что после того, как здания зоопарка будут возведены, нужно еще много дополнительных работ.

"В свое время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. До конца апреля мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием", - сказал губернатор.

Будет создаваться естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Животные будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной. Работы по тематизации завершатся к второму кварталу 2019 г. После этого потребуется получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов как на содержаниеуже имеющихся животных, так и на покупку новых. Далее зверям предстоит переезд. Им понадобится до трех месяцев, чтобы адаптироваться на новом месте, пройти карантин. После зоопарк откроют для посетителей.

"Ничего подобного по объему, количеству тематических зон я нигде не видел, нигде не строится. Проект грандиозный по своим масштабам. Надеюсь, что, когда стройка закончится, и двери биопарка распахнутся, мы увидим, что он будет востребован не только детьми, но и взрослыми",- заявил Олег Тони.

Представители краевых властей и "РЖД" обсудили варианты строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Эксперты предложили три варианта новой железной дороги. Наиболее оптимальные – два из них. Выбор в пользу одного из обсуждаемых проектов будет сделан в течение месяца с учетом всех экономических составляющих.

"Экономика в данном случае – не только стоимость самого строительства, но и эксплуатационные затраты. Мы должны производить расчеты на 50 лет вперед. Это крайне важно, так как деньги на эксплуатацию мы тратим каждый день, они закладываются при формировании тарифа, который платят и компании Пермского края в том числе", — сказал Тони.

Один из проектов Северного обхода предполагает строительство с примыканием по станции Пальники. Его протяженность – 49,3 км, в том числе новое строительство – 28,9 км. Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники – Дивья с открытием разъезда Бобки. Он предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода.

Во время обсуждения стало ясно, что строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного потока с севера Пермского края сейчас и в перспективе. Впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице стало известно во время визита в Пермь Владимира Путина. В сентябре 2017 г. Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой "РЖД" Олегом Белозеровым.