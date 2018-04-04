На Среднем Урале ребёнка зачислили в первый класс через прокуратуру

На Среднем Урале по требованию прокуратуры Верхней Пышмы ребенок зачислен в первый класс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Женщина обратилась в "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" по вопросу устройства ребёнка в первый класс СОШ № 22, но получила отказ ввиду отсутствия закрепления места проживания ребенка в жилом доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе "Ключи", за образовательными учреждениями городского округа.

После проверки прокуратуры были внесены изменения, теперь территория СНТ "Ключи" закреплена за общеобразовательным учреждением. Несовершеннолетний зачислен на обучение в первый класс на учебный год 2018-2019.

Начальник МКУ "Управление образования городского округа Верхняя Пышма" привлечён к административной ответственности.