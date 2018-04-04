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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а о доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Новости
04.04.2018 11:03 Мск (13:03 Екб)
общество | В России
Елену Малышеву требуют привлечь к ответственности из-за призыва к отстрелу собак
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(2011) | Фото:

Телеведущая Елена Малышева, заявившая в эфире программы "Жить здорово!" о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.
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"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим, думаю, в стране, где погибли 43 ребенка (по официальным данным - 41 - прим.), самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", – передает RT слова Малышевой.

29 марта в эфир Первого канала вышел выпуск программы "Жить здорово", в котором обсуждалась проблема бродячих животных. Гостем передачи стал певец Юрий Лоза, чей близкий знакомый погиб после нападения стаи собак.

Слова Малышевой не понравились защитникам животных. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.

Напомним, в 2014 году вокруг программ Малышевой также разгорелся скандал. Общественники просили Генпрокуратуру провести проверку передач "Здоровье" и "Жить здорово!".

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04.04.2018 11:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:03 Екб


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Елену Малышеву требуют привлечь к ответственности из-за призыва к отстрелу собак
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