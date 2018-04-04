Елену Малышеву требуют привлечь к ответственности из-за призыва к отстрелу собак

Телеведущая Елена Малышева, заявившая в эфире программы "Жить здорово!" о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим, думаю, в стране, где погибли 43 ребенка (по официальным данным - 41 - прим.), самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", – передает RT слова Малышевой.

29 марта в эфир Первого канала вышел выпуск программы "Жить здорово", в котором обсуждалась проблема бродячих животных. Гостем передачи стал певец Юрий Лоза, чей близкий знакомый погиб после нападения стаи собак.

Слова Малышевой не понравились защитникам животных. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.

Напомним, в 2014 году вокруг программ Малышевой также разгорелся скандал. Общественники просили Генпрокуратуру провести проверку передач "Здоровье" и "Жить здорово!".