В Москве и Петербурге будут протестовать против депортации ополченца Трегуба на Украину

Организация "Другая Россия" намерена провести акцию "Не выдавай своих!" в связи с решением Московского облсуда о депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Уроженец Винницы в 2014 г. воевал под Славянском, был ранен и получил контузию, после чего выехал на территорию РФ. В начале этого года он был задержан, после чего Реутовским городским судом приговорён к принудительной депортации. 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.
Как стало известно Накануне.RU, во время акции, помимо защиты непосредственно Николая Трегуба, планируется потребовать принятия закона, запрещающего выдачу Украине ополченцев Донбасса и пророссийских активистов.
Митинги запланированы на 19.00 5 апреля в Москве у монумента Героям Революции 1905 - 1907 гг., в Петербурге - в Некрасовском саду.
О намерении присоединиться к акции уже заявил бывший командир ополчения Игорь Стрелков.