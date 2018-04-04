В Москве и Петербурге будут протестовать против депортации ополченца Трегуба на Украину

Организация "Другая Россия" намерена провести акцию "Не выдавай своих!" в связи с решением Московского облсуда о депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Уроженец Винницы в 2014 г. воевал под Славянском, был ранен и получил контузию, после чего выехал на территорию РФ. В начале этого года он был задержан, после чего Реутовским городским судом приговорён к принудительной депортации. 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.