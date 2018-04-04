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Новости
04.04.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
общество | Пермский край
Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Сегодня, 3 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с активом ветеранского движения региона. В мероприятии приняли участие представители пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатели районных советов ветеранов Прикамья и представители краевых властей. На встрече обсудили вопросы, связанные с обслуживанием людей взрослого поколения в медицинских учреждениях региона.

Во вступительном слове глава региона рассказал о том, что уже сделано в системе здравоохранения, предварительных итогах внедрения проекта "Новая поликлиника". Значительно сократилось время ожидания приема: за счет оптимизации работы административного персонала записаться на прием к терапевту стало возможным в течение 1-3 дней с момента обращения. Также губернатор рассказал и о следующем этапе преобразований в системе здравоохранения – выстраивании эффективной работы в стационарах онко- и кардио- сфер. Так, в частности, будет выстроена система по раннему выявлению онкологии. 

"Вместе с выстраиванием работы онкологов и участковых врачей важно укрепить материально-техническую базу, - подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников. - В этом году бюджетом предусмотрены 550 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт медучреждений и покупку оборудования и транспорта. Кроме того, из резервного фонда Правительства России в Пермский край будет направлен 181 миллион рублей на оборудование детских поликлиник и детских поликлинических отделений, 85 миллионов - на возведение модульных ФАПов и 65 миллионов - на приобретение передвижных медицинских комплексов. Мы запланировали для себя большой объем работ, чтобы привести в порядок наши учреждения здравоохранения".

Как отметил в начале своего выступления министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, у жителей края за последние годы накопилось много справедливых вопросов к здравоохранению: "Прежде всего, это вопросы по доступности и качеству медицинской помощи. Сегодня, подводя итоги работы отрасли в 2017 году, хотелось бы отметить, что удалось достичь позитивных изменений в демографических процессах. Это, прежде всего, – снижение смертности".

По словам министра, по итогам прошлого года смертность снизилась на 4,3%. При этом глава минздрава подчеркивает, что в этом направлении министерству важно продолжать свою работу. По данным ведомства, в Прикамье существенно сократилась смертность от болезней системы кровообращения (на 3,2% по сравнению с 2016 годом) и новообразований ( на 1,9% по сравнению с 2016 годом).

Председатель пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко привела данные социологического исследования, в котором приняли участие более 4,5 тысяч жителей Прикамья пожилого возраста.

Согласно исследованию, 53% опрошенных удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в их населенных пунктах. Для сравнения, в 2016 году (в опросе приняло участие 5,6 тысяч человек) этот показатель составлял 14%. Положительную оценку жители дали и качеству медицинского облуживания в краевых учреждениях. Доля населения, позитивно оценившего качество оказания услуг, - 66%, в 2016 году положительную оценку давали чуть больше половины опрошенных.

Председатель Березниковского городского совета ветеранов Маргарита Русинова отметила, что изменения в системе приема пациентов очевидны: "Изменения не заметить невозможно: сократились очереди, выполнены ремонты, проведена маршрутизация общественного транспорта, но остаются вопросы по приему узкими специалистами", - говорит Маргарита Русинова. По ее словам, жители Березников ожидают изменений в приеме узкими специалистами после завершения объединения медучреждений.

Председатель Косинского районного совета ветеранов Нина Федосеева отметила, что очереди в учреждениях здравоохранения заметно сократились, кроме того, организованы регулярные выезды специалистов пермской поликлиники. "Это позволяет выявить заболевания, лечение назначить оперативно, а в случае необходимости, направить пациентов на дополнительное обследование, - говорит Нина Федосеева. – Медицина становится более доступной, но важно, чтобы расширялась сеть фельдшерско-акушерских пунктов".

Напомним, в ближайшие два года (2018-2019 гг.) в Пермском крае появится еще более 60 фельдшерско-акушерских пунктов. 47 из них появятся за счет реконструкции ветхих строений, 14 ФАПов и 2 отделения общей медицинской практики будут построены вновь. 

До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной – в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году, помимо поликлиники в Соликамске, начато строительство еще 2 детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.

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04.04.2018 10:59 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона
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