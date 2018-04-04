В Челябинске полицейского, бравшего взятки за регистрацию мигрантов, заключили под стражу

В Челябинске Тракторозаводский суд до 2 июня заключил под стражу начальника отдела миграционного контроля управления по делам миграции ГУ МВД по Южному Уралу Владимира Белоносова, передает корреспондент Накануне.RU.

В суде выяснилось, что Белоносов в общей сложности за 10 лет своей работы в миграционном контроле получил около 3,6 млн рублей взяток.

Деньги он брал за постановку на учет по фиктивным адресам мигрантов и не проведение проверок их фактического пребывания.