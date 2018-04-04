Поставки С-400 в Турцию начнутся раньше намеченного срока

Начало поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в Турцию намечено на июль 2019 года, сообщил замглавы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир по итогам заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

"Дата начала поставок ЗРК С-400 в рамках подписанного с Россией соглашения перенесена вперед на июль 2019 года", - написал Демир в Twitter.

Во вторник в Анкаре президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что принято решение ускорить поставки систем в Турцию.

Ранее турецкая сторона уже сообщала, что поставки российского ЗРК в Турцию планируется начать не в 2020-ом, как планировалось, а в 2019 году. Сумма сделки составляет более $2 млрд, причем Анкара внесла задаток.

Ранее Госдеп США выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам Штатов.