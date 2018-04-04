К ЧМ-2018 на Среднем Урале запустят дополнительные пригородные поезда

В Свердловской области запустят дополнительно 32 пригородных поезда в связи с Чемпионатом мира по футболу. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, часть поездов будут предназначены для болельщиков, которые решат остановиться за пределами Екатеринбурга.

Дополнительные поезда запустят с 14 мая по 21 июля.

"Мы идем по пути оптимального увеличения числа востребованных маршрутов и объемов пригородных перевозок. Электрички имеют высокую социальную значимость, ими пользуются служащие, студенты, пенсионеры. Поэтому губернатор Свердловской области и региональное министерство транспорта приняли решение не рассматривать вопрос пригородных железнодорожных перевозок с точки зрения экономии бюджетных средств. Комфортность и доступность этого вида транспорта не должна пострадать", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Отметим, что ежегодно пригородным транспортом пользуется около 14 млн уральцев.