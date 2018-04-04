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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а о доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
общество  |  добавить комментарий
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Новости
04.04.2018 10:36 Мск (12:36 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Савченко отказался защищать один из адвокатов
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(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты арестованной на Украине Надежды Савченко. Об этом он заявил в Facebook.
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"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." - только и написал он.

Чевгуз выложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

В заявлении он сослался на пункты Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного способа защиты и из-за умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного с адвокатом договора, которое проявляется в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований кодекса и т.п.

До этого у Савченко было три адвоката.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Верховная рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже 11 дней.

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04.04.2018 10:36 Мск | Евгений Чернышёв
12:36 Екб


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Савченко отказался защищать один из адвокатов
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