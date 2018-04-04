Савченко отказался защищать один из адвокатов

Адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты арестованной на Украине Надежды Савченко. Об этом он заявил в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но..." - только и написал он.

Чевгуз выложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

В заявлении он сослался на пункты Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного способа защиты и из-за умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного с адвокатом договора, которое проявляется в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований кодекса и т.п.

До этого у Савченко было три адвоката.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 22 марта Верховная рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти. Ей грозит вплоть до пожизненного заключения. На суде она объявила голодовку. Савченко голодает уже 11 дней.