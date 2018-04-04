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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а о доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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04.04.2018 10:31 Мск (12:31 Екб)
спорт | В России | За рубежом
"Это последняя возможность": заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля
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коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Паоло Герреро, Хамес Родригес, Рикардо Куарежма (2017) | Фото: Накануне.RU

Во вторник, 3 апреля, завершился очередной этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом.
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Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, в рамках периода продаж "в порядке живой очереди", который стартовал 13 марта на сайте ФИФА, болельщикам со всего мира было распределено 394 тыс. 433 билета. Большая часть досталась российским болельщикам (216 тыс. 134 билета). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 тыс. 462), Аргентина (15 тыс. 006), Колумбия (14 тыс. 755), Мексика (14 тыс. 372), Бразилия (9 тыс. 962), Перу (9 тыс. 766), Китай (6 тыс. 598), Германия (5 тыс. 974), Австралия (5 тыс. 905) и Индия (4 тыс. 509).

Всего с начала старта продаж в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 млн 698 тыс. 049 билетов (53% из них – фанатам из-за рубежа).

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 начнется 18 апреля в 12.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/bilet. Как отметили в РФС, в рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в "порядке живой очереди", но при условии их наличия.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе ФИФА назвала арбитров на предстоящий турнир.

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04.04.2018 10:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:31 Екб


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"Это последняя возможность": заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля
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