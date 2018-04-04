"Это последняя возможность": заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует 18 апреля

Во вторник, 3 апреля, завершился очередной этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, в рамках периода продаж "в порядке живой очереди", который стартовал 13 марта на сайте ФИФА, болельщикам со всего мира было распределено 394 тыс. 433 билета. Большая часть досталась российским болельщикам (216 тыс. 134 билета). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 тыс. 462), Аргентина (15 тыс. 006), Колумбия (14 тыс. 755), Мексика (14 тыс. 372), Бразилия (9 тыс. 962), Перу (9 тыс. 766), Китай (6 тыс. 598), Германия (5 тыс. 974), Австралия (5 тыс. 905) и Индия (4 тыс. 509).

Всего с начала старта продаж в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 млн 698 тыс. 049 билетов (53% из них – фанатам из-за рубежа).

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира-2018 начнется 18 апреля в 12.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/bilet. Как отметили в РФС, в рамках данного этапа, который продлится до окончания турнира, у болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в "порядке живой очереди", но при условии их наличия.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе ФИФА назвала арбитров на предстоящий турнир.