Власти Подмосковья отправили "девочку в розовом" из Волоколамска на экскурсию в Нидерланды

Власти Московской области оплатили экскурсию на предприятие по переработке мусора в Нидерланды для семьи девочки, которая получила известность в интернете за жест в сторону губернатора региона в ходе митинга в Волоколамске.

Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Десятилетняя девочка Таня из Волоколамска стала известной после митинга против полигона "Ядрово" 21 марта. Видеоролик с "угрожавшей" Воробьеву маленькой девочкой в "розовом" взорвал Сеть.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Позже число пострадавших выросло почти до 150 человек.

Отметим, на митинге возле ЦРБ Волоколамска 21 марта губернатора забросали снежками, а главу Волоколамского района Евгения Гаврилова избили.

Позднее Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.

В городе продолжаются акции протеста. Воробьев отправил в отставку глава Волоколамского района Евгения Гаврилова. И.о. руководителя региона был назначен Андрей Вихарев.