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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а о доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
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"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Новости
04.04.2018 10:15 Мск (12:15 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Власти Подмосковья отправили "девочку в розовом" из Волоколамска на экскурсию в Нидерланды
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девочка в &quot;розовом&quot;, Волоколамск, Алексей Воробьев, угроза, ТБО &quot;Ядрово&quot; (2018) | Фото: youtube.com

Власти Московской области оплатили экскурсию на предприятие по переработке мусора в Нидерланды для семьи девочки, которая получила известность в интернете за жест в сторону губернатора региона в ходе митинга в Волоколамске.
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Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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04.04.2018 10:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 17:34 Мск
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Власти Подмосковья отправили "девочку в розовом" из Волоколамска на экскурсию в Нидерланды
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