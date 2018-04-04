Причиной насилия над детдомовцами Лазурненского интерната на Южном Урале назвали халатность управления соцзащиты

В Генпрокуратуре РФ по УрФО назвали основную причину допущения насилия над детдомовцами в Лазурненском интернате в Челябинской области.

Как отметили в ведомстве, виной всему - халатность сотрудников управления социальной защиты населения Челябинска.

Мужчине, который насиловал мальчиков, необоснованно выдали разрешение на посещение интерната, сообщили Накануне.RU в ГП по УрФО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, обвиняемый в насилии над детьми Лазурненского интерната на Южном Урале 51-летний Сергей пытался устроиться в учреждение на работу - специально для этого он даже окончил курсы приемных родителей, также сообщается, что он готовил документы для усыновления одного из мальчиков.

Напомним, в интернат приезжал 51-летний мужчина, сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.