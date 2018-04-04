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"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Причиной насилия над детдомовцами Лазурненского интерната на Южном Урале назвали халатность управления соцзащиты
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Генпрокуратуре РФ по УрФО назвали основную причину допущения насилия над детдомовцами в Лазурненском интернате в Челябинской области.
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Мужчине, который насиловал мальчиков, необоснованно выдали разрешение на посещение интерната, сообщили Накануне.RU в ГП по УрФО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, обвиняемый в насилии над детьми Лазурненского интерната на Южном Урале 51-летний Сергей пытался устроиться в учреждение на работу - специально для этого он даже окончил курсы приемных родителей, также сообщается, что он готовил документы для усыновления одного из мальчиков.

Напомним, в интернат приезжал 51-летний мужчина, сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

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04.04.2018 10:00 Мск | Михаил Белокрылов
12:00 Екб


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Причиной насилия над детдомовцами Лазурненского интерната на Южном Урале назвали халатность управления соцзащиты
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