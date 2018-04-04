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"За детей дают серьезные деньги". Общественник из Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с торговлей сиротами
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(2017) | Фото: администрация сургута

Активист "Родительского всероссийского сопротивления" в Екатеринбурге Алексей Банников сказал, что ситуация с торговлей детьми-сиротами вполне реальна. По его мнению, в наше время детей-сирот считают хорошим "рыночным товаром".
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Напомним, что СК организовал проверку по сообщениям СМИ о том, что органы опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга якобы требуют деньги за усыновление детей-сирот. Такая информация была опубликована в издании The Insider.

"Та информация, которая озвучена на The Insider, вполне может иметь место. Пока это только обвинение, но сейчас и вправду дети становятся рыночным товаром, за них дают довольно серьезные деньги", - рассказал Накануне.RU активист.

По его словам, государство должно поменять систему семейной политики в целом, чтобы такие преступления не совершались.

"Все эти специализированные детские учреждения заинтересованы в том, чтобы у них находились дети, потому что это реальное подушевое финансирование. Органы опеки сами предлагают родителям отказываться от детей, и дети попадают в детские дома, которые получают за детей деньги. Кто-то работает с товарами, кто-то работает с продуктами, а кто-то - с детьми - ведь за них тоже платят деньги", - поделился с Накануне.RU Алексей Банников.

Также он считает, что государство должно больше уделять внимания родным семьям, чтобы несовершеннолетние не попадали в детдома.

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04.04.2018 10:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 22:03 Мск
В Екатеринбурге СК проверяет информацию о торговле детьми-сиротами








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"За детей дают серьезные деньги". Общественник из Екатеринбурга прокомментировал ситуацию с торговлей сиротами
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