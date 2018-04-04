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Заксобранию предложат сохранить выборы мэра в Екатеринбурге и увеличить число одномандатников в местной думе
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Екатеринбургская городская дума, голосование (2010) | Фото: Накануне.RU

Сегодня депутаты комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью рассмотрели вопрос об отношении депутатов уральской столицы к изменению системы выборов в гордуму и отмене прямых выборов мэра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили поправки в региональный закон "Об избрании органов местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым. Таким образом, в Екатеринбурге отменили выборы мэра. Добавим, в Кремле уже заявили, что не считают возможным вмешиваться в ситуацию с отказом Екатеринбурга от прямых выборов мэра города.

"Мы все знаем, что вчера в трех чтениях был принят закон. Было решено, что мэр будет избираться депутатами гордумы, но данный закон еще не подписан и не вступил в силу", - заявил сегодня депутат Константин Киселев.

Он предложил обратиться в заксобрание области, чтобы настоять на избрании сильного главы администрации путем голоса народа.

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов не видит в этом ничего хорошего. "Решение уже есть, зачем нам обращаться в ЗакСО? Всё равно документ будет подписан. Чувствую себя, как на каком-то представлении", - заявил Тестов.

Но семь депутатов комиссии поддержали предложение Киселёва. Решение, в случае одобрения на заседании в гордуме, будет направлено в Законодательное собрание Свердловской области, с некоторыми поправками.

Ещё один поднятый на заседании вопрос - предложение изменить схему выборов депутатов в городскую думу. Ранее распределение было следующим - 50% одномандатников и 50% по партийным спискам. Киселев предложил изменить систему в пропорции 75% на 25%.

Большая часть депутатов поддержала идею сохранить существующую систему.

"Отмечу, что ни одни выборы не проходили по тем же правилам. Конечно, должны быть заинтересованы одномандантники, но крошить систему не надо", - отметил депутат гордумы Эдуард Мансуров.

В итоге семь депутатов проголосовали за то, чтобы принять информацию к сведению, подготовить полноценный проект решения и отправить его в ЗакСО.

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04.04.2018 10:42 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
12:42 Екб


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Заксобранию предложат сохранить выборы мэра в Екатеринбурге и увеличить число одномандатников в местной думе
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