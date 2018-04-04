Следователи пришли в мэрию Салехарда из-за нападения стаи собак на маленького ямальца

В рамках расследования уголовного дела о нападении на восьмилетнего ребенка стаи разъяренных собак следователи пришли в мэрию окружной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Следователи опрашивают сотрудников мэрии Салехарда, "Дирекции единого заказчика" и "Салехарддорстроя". Изымаются документы, регламентирующие работу должностных лиц и служб, заключивших контракт на отлов бездомных собак. Пострадавший ребенок лечится в больнице, с ним работают психологи. Мать мальчика признана потерпевшей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса. Восьмилетний ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Председатель СК Александр Бастыркин поручил центральному аппарату контролировать расследование.