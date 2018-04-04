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Трамп предложит Путину новое мироустройство? Ситуацию нужно воспринимать не только в контексте последних скандалов, но и контексте заявлений Владимира Путина еще до выборов – в послании Федеральному собранию президент недвусмысленно дал понять, что нам есть чем ответить нашим "партнерам". Теперь, возможно, "партнеры" захотят заключить "новый мир"? Такое предположение сделал в беседе с Накануне.RU военный эксперт Владислав Шурыгин.
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Из бизнес-империи – в ОПС: что обрушило "Сумму"? Близкими к бизнес-империи считались вице-премьер Аркадий Дворкович и даже председатель Правительства Дмитрий Медведев. Примечательно, что история о преступной группировке всплыла в преддверии изменения состава Правительства. Эксперты Накануне.RU рассказали, какие кланы во власти могли поспособствовать переходу бизнес-империи в разряд "ОПС".
02.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Я кровь от крови Ленина и буду его защищать" "Суд разрешил екатеринбургскому священнику называть Ленина Гитлером", – с такими заголовками вышли СМИ в Екатеринбурге, приютившем "Ельцин-центр", где мэр Ройзман продолжает бороться с советскими названиями улиц. Напомним, протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз", высказываясь за десоветизацию улиц, сказал, что Ленин и Гитлер – это "по сути, одно и то же".
04.04.2018
общество ;
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Следователи пришли в мэрию Салехарда из-за нападения стаи собак на маленького ямальца
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В рамках расследования уголовного дела о нападении на восьмилетнего ребенка стаи разъяренных собак следователи пришли в мэрию окружной столицы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Следователи опрашивают сотрудников мэрии Салехарда, "Дирекции единого заказчика" и "Салехарддорстроя". Изымаются документы, регламентирующие работу должностных лиц и служб, заключивших контракт на отлов бездомных собак. Пострадавший ребенок лечится в больнице, с ним работают психологи. Мать мальчика признана потерпевшей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, нападение случилось 2 апреля на улице Щорса. Восьмилетний ребенок гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные собаки. Председатель СК Александр Бастыркин поручил центральному аппарату контролировать расследование.

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04.04.2018 09:51 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
11:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 16:23 Мск
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Следователи пришли в мэрию Салехарда из-за нападения стаи собак на маленького ямальца
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