СМИ США назвали "гениальным" дизайн нового российского корвета

Фотографии патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" Черноморского флота, попавшие в интернет, привлекли внимание военных экспертов США.

Новейший российский патрульный корабль проекта 22160, спроектированный по принципу модульности, обладает "достаточно гениальным" дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере судна, говорится в материале издания The Drive.

Причиной восхищения автора стало то, что вооружение и оборудование кораблей проекта 22160 может меняться в зависимости от решаемых задач, будь то борьба с пиратством или же поддержка крупных ударных операций, передает РИА Новости.

Аналитики подчеркивают, что корабль оснащен стандартными для таких кораблей видами оружия, но, по данным издания, может также нести два ракетных комплекса "Калибр". Всего, по подсчетам авторов, корабль способен одновременно запустить восемь ракет по морским и наземным целям.

При этом автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет внушительные два месяца, за которые может быть пройдено до 6 тыс. морских миль.

В материале подчеркивается инновационность проекта и предлагается изучать его в западных военно-морских силах, чтобы использовать опыт при создании многофункциональных боевых судов.

Как пишет "Российская газета", планируется, что 2020 году в состав Черноморского флота войдут четыре корабля проекта 22160 - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".