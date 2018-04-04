В Ставропольском крае арестован фермер, державший у себя рабов

В Ставропольском крае мужчина подозревается в использовании рабского труда. Против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, 54-летний житель Ставрополя организовал на животноводческой точке подсобное хозяйство, на которое в качестве разнорабочих подыскал мужчину и женщину без определенного места жительства.

"Он обещал им заработную плату и жилье, но вместо этого удерживал потерпевших путем угроз и избиения и заставлял бесплатно выполнять все его поручения. Использование рабского труда продолжалось на протяжении 10 месяцев, пока потерпевшим не удалось сообщить о происходящем сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на животноводческую точку с проверкой", - сообщили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Подозреваемый был задержан, суд поместил его под домашний арест. Расследование продолжается.